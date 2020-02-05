Міжнародний "Форум Сталого Фінансування", присвячений питанням кредитування та фінансування "зелених" проектів вперше пройде в Україні!

11-12 березня 2020 року в Києві відбудеться другий регіональний Форум Сталого Фінансування – SusFinForum. Форум покликаний стимулювати приплив інвестицій в інфраструктуру сталого розвитку в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (регіон ВЕЦА), використовуючи інноваційні моделі фінансування екологічних та соціально значущих проектів.

SusFinForum — це щорічний захід для представників банківського сектору, організацій по мікрофінасуванню, компаній по управлінню активами, фінансистів, інвесторів, проектних менеджерів та спонсорів, які сприяють impact-інвестуванню та розвитку проектів, дружніх до навколишнього середовища.

В програмі форуму заплановані як огляди тенденцій по ринкам та регіону, так і вузькі тематичні сесії:

Огляд фінансування проектів сталого розвитку в регіоні

Основні ризики кредитування в місцевій валюті та як їх уникнути

"Зелені" облігації (green bonds) та impact-облігації

Фінансування проектів відновлювальної енергетики та енергоефективності + Case Study "Розрахунок рентабельності проекту по відновлювальним джерелам енергії"

Фінансування проектів сталого розвитку в аграрній галузі

Інвестиційні та фінансові можливості в галузі управління та переробки твердих відходів

Ексклюзивний майстер-клас по проектному фінансуванню "Чи являються проекти по відновлювальній енергетиці вигідними для банків?"

І багато інших актуальних питань

Детальна програма та реєстрація на сайті заходу – www.susfinforum.com

Організатори Форуму: Greenpact

Золотий спонсор: Green for the growth fund (GGF). Бронзові спонсори: Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF), Укргазбанк. Генеральний партнер: Європейсько- Українська Енергетична Агенція (EUEA). Регіональний партнер в Вірменії: ADWISE Consulting.

Медіа партнери: РБК-Україна, Американська торгівельна палата (АСС), Mind.ua, Союз банків Киргизстана