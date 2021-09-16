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Всесвітній економічний форум у 2022 році пройде в Давосі: названо дати

Автор: Сергій Пишкін

У 2022 році Всесвітній економічний форум збере провідних світових лідерів в Давосі. Зустріч відбудеться з 17 по 21 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організації.

"Зустріч збере разом далекоглядних лідерів, які будуть розвивати співробітництво з участю багатьох зацікавлених сторін і вирішувати нагальні економічні, політичні та соціальні проблеми у світі. Більш детальна інформація буде оголошена пізніше", - пише пресслужба організації.

Зазначається, що Всесвітній економічний форум пройде в Давасі з 17 по 21 січня у 2022 році.

Діяльність форуму спрямована на міжнародну співпрацю з метою поліпшення стану світу шляхом залучення політичних, академічних та інших лідерів суспільства.

Варто додати, що попереднього разу форум планували провести в серпні 2021 року, після того, як його перенесли з травня. Однак, ситуація навколо пандемії коронавірусу змусила організаторів скасувати щорічне зібрання.

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ШвейцарияДавос