Міжнародний день мігранта: історія свята і цікаві факти

Фото: День мігранта 18 грудня (pixabay.com)

За даними Міжнародної організації з міграції, кожна сьома людина в світі є мігрантом

Міжнародний день мігранта 2018 в Україні і багатьох країнах світу відзначається 18 грудня. Ця дата приурочена до подій 1990 року, коли Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про захист прав мігрантів.

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Мігранти: хто вони?

Люди, котрі залишають своє місце проживання, переїжджають в інший регіон всередині країни або ж залишають її межі, називаються мігрантами. Населення планети мігрує в пошуках безпеки, кращих умов життя, роботи вже багато сотень років. Цей процес почався ще в епоху географічних відкриттів.

В Європі масові міграції спостерігалися в епоху розвитку капіталізму. Великий вплив на переміщення населення по світу надали війни і збройні конфлікти.

Фото: Кількість мігрантів щороку зростає (pixabay.com)

В даний час проблема міграції дуже актуальна в світі: це мільйони біженців з країн Близького Сходу, трудові мігранти і так званий "відплив умів" в країнах Європи і США, внутрішні переселенці в Україні.

Питаннями міграції займається Міжнародна організація з міграції (МОМ). Вона була створена після Другої світової війни і зараз налічує 166 країн-учасниць. В Україні представництво МОМ працює з 1996 року.

Основними напрямками діяльності МОМ є управління міграційними процесами, дотримання прав мігрантів, допомога в пошуку місця проживання та роботи переселенців.

Міжнародний день мігрантів та біженців: факти і цифри

У Міжнародний день мігранта 18 грудня, кожен 7-й житель планети може вважати себе винуватцем свята: студенти, заробітчани, висококваліфіковані фахівці, яких переманюють на роботу іноземні компанії, тимчасові трудові мігранти, біженці із зон збройних конфліктів.

З кожним роком кількість міжнародних мігрантів на глобальному рівні зростає. У 2018 році ця цифра досягла 258 млн осіб, при чому частіше залишають рідні домівки люди 30-34 років. 52% становлять чоловіки, а 48% міжнародних мігрантів - жінки.

Фото: Дані про кількість міжнародних мігрантів у 2018 році (iom.int)

36 млн мігрантів не досягли повноліття. Більш 150 млн вирушили в зарубіжні країни на заробітки, а 4,8 млн виїхали з рідних країн для здобуття освіти.

У 2018 році в середземноморській частині Європи офіційно зареєстровано 111,1 тис. мігрантів, що майже на 60 тис. менше торішніх показників. Більшість переселенців прибуває до Європи морем. Статистика кількості жертв під час міграції дуже сумна - 2,2 тис. смертей в цьому році відбулося в Середземному морі.

Фото: Дані з міграції в Європу по морю за 2018 рік (iom.int)

Найпривабливішою країною для проживання є США, тут налічується більше 45 млн мігрантів.

Українці найчастіше виїжджають на заробітки в наступні країни:

Російська Федерація;

Польща;

Чехія;

Італія;

Білорусь.

За даними Міністерства соціальної політики, загальна кількість переселенців в Україні на грудень 2018 рік становить 1 513 985 осіб (внутрішні переселенці з Донецької, Луганської областей, АР Крим).

До речі, Папа Римський Франциск закликав світову спільноту не забувати про проблеми мігрантів та приймати все більше біженців.

Нагадаємо, російська співачка розповіла, як допомагала в РФ біженцям із Донбасу.

Відео: РБК-Україна