Міжнародний день дарування книг

14 февраля, известен в мире не только как День святого Валентина, День компьютерщика, но и как Международный день дарения книг - который отмечается с 2012 года.



Накануне этого праздника книжный фонд Полтавской областной универсальной научной библиотеки имени И.П. Котляревского пополнился научным учебником "Архитектурное проектирование и реконструкция православных храмов", автор: архитектор, доктор архитектуры, профессор Олег Слепцов. Издание стало возможным при финансовой поддержке Благотворительного фонда имени Хидирян Оганеса Мисаковича.



Книга посвящена технологии проектирования православного храма: от истории, традиции и канона – до творческого замысла и воплощения. Широко представлен авторский опыт проектирования православной церкви, в котором отражено творческое кредо архитектора Олега Слепцова. Книга раскрывает нюансы и особенности этого непростого вида проектирования и стала полезной не только для студентов архитектурных вузов и слушателей духовных учебных заведений, а также для зодчих, желающих посвятить себя делу духовного возрождения Украины. Причина такого бурного обсуждения книги в том, что архитектор Олег Слепцов не только декларирует свои творческие и профессиональные концепции, но и учит проектированию сакральных зданий и сооружений на основе собственного богатого опыта – более 70 запроектированных и построенных церквей и храмовых комплексов.



Участие Благотворительного Фонда имени Хидиряна Оганеса Мисаковича в издании учебника не просто так. Это обусловлено тем, что одна из задач благотворительной организации – духовно-нравственное воспитание детей, студентов, поддержка личностей, которые делают вклад в развитие церковного строительства, воссоздание памятников истории и культуры, а также старание передать свои знания молодому поколению.



Основатель Благотворительного Фонда имени Хидирян Оганеса Мисаковича, Хидирян Мисак Оганесович уверен, что такие книги, как «Архитектурное проектирование і реконструкция православных храмов» зарождают у молодого поколения любовь к духовному, помогают глубже понять сакральную архитектуру. С помощью Фонда книга передана во многие библиотеки Украины, а также в учебные заведения архитектурно-строительного профиля в Украине.