Міжнародний аеропорт в Одесі скасував всі рейси на сьогодні: причина

"Міжнародний аеропорт "Одеса" сьогодні не прийматиме жодного рейсу. Всі заплановані прибуття і відправлення літаків скасовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на табло аеропорту.
Зокрема, скасовані рейси в Туреччину, Польщу, Єгипет та Ізраїль. Також не будуть виконуватися внутрішні рейси між Одесою та Києвом.
Кілька тижнів тому в аеропорту повідомили, що одеське летовище пройшло всі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги.
"Задля підготовки нової злітно-посадкової смуги для експлуатації, було видано NOTAM A2243/21, згідно якому Міжнародний аеропорт "Одеса" не буде приймати та відправляти рейси з 00:00 15 липня до 12:00 16 липня", - говорится в повідомленні.
Офіційне відкриття нової смуги відбудеться 16 липня. Очікується, що аеропорт після цього зможе обслуговувати понад 2 млн пасажирів на рік.