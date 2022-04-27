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Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти РФ

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Україна, Середа 27 квітня 2022 10:27
Міжнародні хакери синхронізують з Україною свої атаки проти РФ Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Міжнародні хакери, які атакують російські ресурси після вторгнення в Україну, координують свої дії з Україною. В основному їх діяльність не публічна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив міністр, дуже багато хакерських груп по всьому світу сьогодні задіяно для того, щоб допомогти Україні.

"Часто це непублічні організації, вони приховують своє реальне обличчя і рідко хочуть комунікувати з кимось. Але скажу, що відбувається більш - менш синхронізована діяльність з усіма ключовими групами", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, міжнародна група хакерів Anonymous злила персональні дані 120 тисяч російських військових. Всі вони беруть участь у воєнній агресії проти України.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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