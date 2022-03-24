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Міжнародне співтовариство посилить тиск на Путіна, - Джонсон

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Лондон, Четвер 24 березня 2022 09:43
Міжнародне співтовариство посилить тиск на Путіна, - Джонсон Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін переступив "червону межу". У зв'язку з цим міжнародне співтовариство посилить на нього тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Путін вже перейшов поріг варварства у своїй поведінці. Люди говорять про нові червоні лінії для хімічної, біологічної, тактичної ядерної зброї або щось інше. Для мене Червона лінія вже перейдена. Він бомбить без розбору цивільні центри. Він призводить до величезної кількості жертв серед абсолютно невинних людей", - заявив Джонсон.

Він задався питанням, чи може Британія зупинити Путіна, якщо використовувати золотий запас Росії на додаток до його грошових резервів.

"Нам потрібно робити більше, і в тому числі економічно. Чи можемо ми зробити більше, щоб зупинити його від використання золотих резервів, наприклад, на додаток до його грошових резервів? Що ми можемо зробити більше, щоб накласти санкції на SWIFT? А потім нам потрібно зробити більше, щоб надати українцям військову підтримку", - заявив Джонсон.

Він також підкреслив, що за останній місяць народ України показав, що буде боротися за свою країну про що тепер знає весь світ.

"Величезний факт, який з'явився За останній місяць, який тепер знає весь світ - це те, що народ України буде боротися за свою країну. Вони вірять у свою країну, люблять її. Вони будуть захищати її. Це було те, чого ми не знали місяць тому. Це змінило геополітику. Це означає, що ми зобов'язані їм допомогти захистити себе і своїх близьких", - заявив Джонсон.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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