RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Між Закарпаттям та Львівщиною збудують новий перевал

Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті збудують нову дорогу в сторону Львівської області. Йдеться про дорогу Верхній Студений - межу Закарпатської та Львівської областей, яка по завершенні робіт стане для Закарпаття п’ятим перевалом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

"Будівництво 5-го перевалу реалізовують у межах інфраструктурного проекту "Мале карпатське коло", включеного у програму президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", - написав Білецький у соцмережі.

Протяжність дороги становитиме 4,2 км.

У межах підготовки до будівництва в області провели геодезичну зйомку, затвердили детальні плани території, присвоїли кадастрові номери для подальшого вилучення земельної ділянки під будівництво дороги з лісового фонду та направили звернення до Закарпатського обласного управління лісового господарства стосовно згоди на вилучення землі.

Орієнтовна вартість будівництва становить близько 500 млн грн.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво