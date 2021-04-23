Між доцільністю та анонімністю

За даними Європейського центрального банку, близько 79% усіх платежів єврозони в точках продажу все ще здійснюються готівковкою, що становить більше половини загальної вартості всіх платежів. Паралельно не втрачають ваги та популярності криптовалюти. Паралельно не втрачають ваги та популярності криптовалюти. Така ситуація непокоїть центробанк і мотивує його пришвидшити підготовку до створення цифрового євро. Чого в цьому рішенні більше – вигоди чи небезпек – пояснили спікери Київського міжнародного економічного форуму.

ЄЦБ планує запустити в обіг європейську цифрову валюту приблизно 2025 року. А зараз відстежує впровадження центробанком Багамських островів «пісочного» долара.

Крістін Лагард, голова ЄЦБ, в інтерв'ю Bloomberg наголосила: «Ми повинні переконатися, що робимо це правильно. Весь процес – давайте будемо реалістами – на мій погляд, забере ще чотири роки, можливо, трохи більше. Ми маємо бути впевненими, що не ламаємо систему, а покращуємо її».

«Сама по собі концепція цифрового євро ще не завершена. Вона не дорівнює безготівковому євро, – застерігає Анатолій Амелін, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього". – Цифрова валюта, зазвичай, має набагато більше функціоналу та опцій, ніж звичайна, прийнятна для нас валюта. Тому важливо розуміти, з якою конфігурацією ЄС збирається запускати свій цифровий євро і який додатковий функціонал він матиме». На думку економіста, модель ЄЦБ, швидше за все, буде побудована на блокчейні, а якщо це буде так, то цифрова валюта може надати додаткову вартість послугам та сервісам.

Голова Правління Райффайзен Банк Аваль Олександр Писарук переконаний, що цифровий євро, як додатковий платіжний інструмент, спроможний збільшити операційну надійність платіжної інфраструктури.

«Покращення фінансової інклюзії, тобто доступу населення до фінансових послуг, може бути ще одним позитивним наслідком впровадження цифрових валют», - додає банкір.

Для Сергія Васькова, керуючого партнера ЕСКА Капітал вигоди від цифрового євро очевидні та зрозумілі. Це – швидкість, програмованість, транспарентність, Цифрова валюта зручна в адмініструванні та дешева, підкреслює експерт.

Проте, впровадження цифрового євро, як і будь-якої цифрової валюти, емітованої центральним банком, несе і певні ризики для фінансової стабільності, вважає Олександр Писарук. На його думку, можливість сплати відсотків по залишках у цифровому євро з метою його використання як інструменту монетарної політики може сприяти значному відпливу коштів з банківської системи. «Якщо банки будуть втрачати значні суми депозитів, які будуть переводитися у цифровий євро, це призведе до збільшення залежності банків від залучення коштів від інституціональних інвесторів та ринків капіталу. Це, в свою чергу, може сприяти збільшенню та поглибленню криз ліквідності у банківській системі», – переконаний голова Правління Райффайзен Банк Аваль.

Також значний інтерес до цифрового євро з боку іноземних інвесторів може мати негативні наслідки для валют країн походження цих інвесторів, вважає банкір. Імовірним стає процес «цифрової доларизації», тобто суттєвого заміщення національної валюти цифровим євро (або іншої цифрової валюти), як засобу платежу та збереження цінності. Це може призвести до поступової втрати контролю центрального банку над монетарною політикою.

Сергій Васьков привертає увагу до ще однієї проблеми - повної втрати анонімності при розрахунках через глобальний контроль центробанком за всіма транзакціями. Держава може ускладнювати використання готівки, а громадяни втратять можливість готівкових заощаджень як гарантію збереження коштів у разі збанкрутування фінансових установ.

Втім, суспільство навряд чи відмовиться від паперових грошей в найближчій перспективі, заспокоює Олександр Писарук. «Ймовірно ми будемо спостерігати поступове зменшення використання готівки, особливо в розвинених країнах, але вона продовжуватиме відігравати значну роль протягом багатьох років. Ми бачимо приклади країн, які почали заохочувати використання готівки після суттєвого зниження її питомої ваги в платіжному обороті. Це насамперед пов’язано з функціями готівки як резервного платіжного інструменту на випадок технічних збоїв традиційних платіжних систем», – наголошує банкір.

Спеціальна комісія Європейського центробанку ретельно вивчає питання випуску централізованої цифрової валюти ЄС (CBDC). Однак навіть при ухваленні рішення запуску цифрового євро може знадобитися не менше чотирьох років. Саме стільки часу може зайняти вся процедура консультацій з громадськістю та нормативних узгоджень між ЄЦБ та Європарламентом.