ru ua
Нд, 17 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Між Хорватією і Сербією розігрівся дипломатичний скандал: у чому причина

Новость на русском →
Неділя 17 липня 2022 13:35
Між Хорватією і Сербією розігрівся дипломатичний скандал: у чому причина Фото: президент Сербії Александер Вучич (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сербії Александер Вучич запланував на сьогодні приватну поїздку до Хорватії, щоб відвідати концтабір Ясеновац, де під час Другої світової війни загинуло багато сербів. Однак прикордонники не пустили сербського лідера до країни через заборону на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.

У прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича заявили, що заборона на в'їзд Вучича пов'язана з тим, що президент Сербії планував "створити хаос в Хорватії".

Хорватські ЗМІ стверджують, що Вучич хотів перетнути кордон з Боснії і Герцеговини, тобто Республіки Сербської, і приїхати в Ясеновац, а потім в Пакрац.

У відповідь на заборону Міністерство внутрішніх справ Сербії оголосило, що з сьогоднішнього дня всі посадові особи хорватської держави, всі власники офіційних або дипломатичних паспортів повинні будуть окремо оголошувати і обґрунтовувати свій візит або проїзд через Сербію. При цьому всі дипломати будуть поміщені під особливий режим контролю.

У свою чергу прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що заборона на в'їзд Вучича до Хорватії стала найбільшим скандалом в сучасній історії відносин між Белградом і Загребом.

"Це найбільший скандал в новітній історії відносин Сербії та Хорватії. Здійснити приватний візит в Ясеновац, перш за все місце страждань сербів, єдиний табір для дітей, де було вбито не менше 20 тисяч дітей, і заборонити відвідування цього місця страждань президентом Сербії, який хотів піти і покласти квіти, для мене це першокласний скандал", - заявила вона.

Після МЗС Сербії направив ноту в посольство Хорватії в Белграді, яку Тимчасовий повірений у справах відмовився прийняти.

"Хорватія запросила офіційне повідомлення про намір приватного візиту Вучича. Міністерство закордонних справ Хорватії стверджує, що Вучичу не дозволено відвідувати Ясеновац в приватному порядку. Наш МЗС відповів Хорватії, але представник посольства Хорватії відмовився прийняти ноту Сербії", - заявив глава МЗС Нікола Селакович.

При цьому він додав, що президент Сербії запросив офіційний візит в Ясеновац в будь-який час до 17 вересня.

"Це жахливе рішення держави. Це нечувано, щоб таке сталося після Другої світової війни. Уряд Сербії прийме рішення про контрзаходи, і вони будуть засновані на міжнародному праві", - заявив міністр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Хорватия
NEWS
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
Екс-голова СБУ в Криму Кулінич на момент затримання був помічником Баканова, - джерела
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року