Між Харківською та Луганською областями ремонтують трасу М-26 в рамках "Великого будівництва", - Голик

Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За його словами, у 2020 році в "Укравтодорі" планують відремонтувати понад 68 км автодороги Н-26 Чугуїв-Мілове

В рамках національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським, ремонтують дорогу державного значення Н-26 Чугуїв - Старобільськ - Мілове, яка з'єднує Харківську та Луганську області. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Як повідомляє Голик, роботи проводяться одночасно на багатьох відрізках. Зараз будівельна техніка зосереджена відразу у двох областях. У Харківській це місто Куп'янськ (80-ий кілометр), відрізок між кілометрами 98-100. У Луганській один з ділянок активної роботи – с. Містки (кілометри 148-158).

За його словами, у 2020 році в "Укравтодорі" планують відремонтувати понад 68 км автодороги Н-26 Чугуїв-Мілове. З урахуванням ремонтів минулих років і цього в результаті буде повністю відновлена ​​дорога загальною довжиною 108 км.

Щодня на автомобільній дорозі Н-26 Чугуїв-Мілове працює близько 100 робітників і 80 одиниць спецтехніки. Підрядником виступає компанія "Автомагістраль-Південь".

Ділянка автодороги в межах Харківської області бере свій початок в Чугуєві, перетинає автомобільну дорогу державного значення М-03 "Київ-Харків-Довжанський", з'єднує районні центри Шевченкове та Куп'янськ і закінчується на кордоні з Луганською областю.

Раніше Юрій Голик повідомив про початок ремонту траси, яка з'єднує Станицю Луганську та Сєвєродонецьк. Дорога також включена в перелік об'єктів, які мають бути відремонтовані у 2020 році в рамках нацпрограми "Велике будівництво". За його словами, виїжджаючи з тимчасово окупованої території, люди повинні бачити ідеальні дороги і розвиток.

За даними "Укравтодору", на сьогодні велика дорожнє будівництво триває на 150 об'єктах по всій Україні. У 2020 році "Укравтодор" планує оновити понад 4000 км доріг державного значення. Будівництво триває в умовах загальнонаціонального карантину, підрядні дорожні організації повинні дотримуватися всі умови санітарної безпеки працівників.