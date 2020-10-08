На міжбанку намітилася зміна тренда: курс долара знижується

Курс долара на міжбанку в продаж 8 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 28,23 гривень за долар, курс купівлі до 28,21 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,15 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2150 - 28,2350 грн/долар, євро 33,1328 - 33,1563 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Відзначимо, 7 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3050 - 28,3200 грн/долар, євро 33,2921 - 33,3156 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3622 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 8 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.