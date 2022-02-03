Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 3 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,26 гривень за долар, курс в покупці до 28,226 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,19 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 32,1681 - 32,1909 грн/євро, російський рубль 0,3698-0,3703 грн/рубль.
Нагадаємо, 2 лютого торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2850 - 28,3050 грн/долар, євро 31,9761 - 31,9988 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3710 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок порівняно з попереднім банківським днем.