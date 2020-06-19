Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара опустився до 26,73 гривень
Торги на міжбанківському ринку 19 червня закрилися зниженням курсу долара в порівнянні з підсумками вчорашньої сесії. Курс долара в продажу опустився до 26,73 гривень, у той час як євро продемонстрував незначне зростання, стабілізувавшись на позначці 30,00 гривень.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Зокрема, торги на міжбанку 19 червня завершилися в діапазоні 26,7150 - 26,7350 грн/долар, євро 29,9795 - 30,0020 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3849 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7150
|
26,7350
|
EUR/UAH
|
29,9795
|
30,0020
|
RUB/UAH
|
0,3845
|
0,3849
Відзначимо, вчора торги завершилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,9750 - 29,9974 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.
Готівковий курс
Готівковий курс долара в українських обмінниках 19 червня 2020 року трохи опустився, в порівнянні з вчорашнім днем. Американська валюта продавалася за 26,83 гривень, євро - за 30,08 гривень.
В обмінних пунктах середній курс покупки долара складав 26,63 (26,68 - 18 червня), продажу - 26,83 (26,88 - 18 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,66 (29,74 - 18 червня), продажу - 30,08 (30,19 - 18 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,42 (3,41 - 18 червня), продажу 3,87 (3,87 - 18 червня) грн за 10 рублів.
Курс НБУ
Національний банк України на 22 червня 2020 року знову знизив офіційний курс - до 26,72 гривень за долар. Це ще на чотири копійки нижче, ніж днем раніше.
Автор: РБК-Україна