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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 29 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,90 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 30,8808 - 30,9008 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3681 грн/рубль.

Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7577 - 30,7803 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар. Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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