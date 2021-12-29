Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 29 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,90 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 30,8808 - 30,9008 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3681 грн/рубль.
Нагадаємо, 28 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7577 - 30,7803 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 30 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 гривень за долар. Курс впав на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.