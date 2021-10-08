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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 8 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,38 гривень за долар, курс в покупці до 26,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,3600 - 26,3800 грн/долар, євро 30,4800 - 30,5031 грн/євро, російський рубль 0,3669-0,3673 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 7 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2950 - 26,3150 грн/долар, євро 30,3891 - 30,4096 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3662 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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