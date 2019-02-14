Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 14 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 14 февраля 2019 года вырос на 14 копеек до 27,27 грн/доллар, курс в покупке до 27,23 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2300 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,7726 - 30,8069 грн/евро, российский рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2300 27,2700

EUR/UAH 30,7726 30,8069

RUB/UAH 0,4067 0,4075

Напомним, 13 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,6175 - 30,6544 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 14 февраля составило 27,13 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1360 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 12 февраля (27,0904 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,15 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 2715,9961 гривен за 100 долларов (+6,717 гривен).