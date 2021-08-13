RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 13 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 31,3505 - 31,3713 грн/євро, російський рубль 0,3629-0,3633 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 12 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 31,3516 - 31,3750 грн/євро, російський рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року. Офіційний курс гривні до долара на 16 серпня встановлено на такому рівні: 26,6931 гривень за 1 долар (-0,0755 грн). При цьому курс долара на 13 серпня становить 26,7686 гривень за 1 долар. Нижче курс був тільки 1 липня 2020 року - 26,6676 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля