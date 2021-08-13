Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 13 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-31,37 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 31,3505 - 31,3713 грн/євро, російський рубль 0,3629-0,3633 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 12 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 31,3516 - 31,3750 грн/євро, російський рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль.