Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,22 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,2126 - 34,2256 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3750.

Нагадаємо, 26 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 34,2490 - 34,2734 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 28,1524 гривень за 1 долар (-0,0141 грн). При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,1665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання в попередній банківський день.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.