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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця

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Україна, Середа 01 грудня 2021 10:17
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс в покупці до 27,16 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 30,86 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1600 - 27,1800 грн/долар, євро 30,8401 - 30,8628 грн/євро, російський рубль 0,3672-0,3676 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,8967 - 30,9167 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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