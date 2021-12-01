Міжбанк відкрився зростанням курсу долара в перший день місяця

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс в покупці до 27,16 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 30,86 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1600 - 27,1800 грн/долар, євро 30,8401 - 30,8628 грн/євро, російський рубль 0,3672-0,3676 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ підвищив офіційний курс долара до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.