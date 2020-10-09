Міжбанк відкрився зростанням курсу долара після падіння напередодні

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,25 гривень за долар, курс купівлі до 28,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,34 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2500 грн/долар, євро 33,2346 - 33,2700 грн/євро, російський рубль 0,3661 - 0,3666 грн/рубль.

Відзначимо, 7 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2150 - 28,2350 грн/долар, євро 33,1328 - 33,1563 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2836 гривень за 1 долар (-0,0404 грн). При цьому курс долара на 9 жовтня становить 28,3240 гривень за 1 долар

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після тривалого зростання.

Як повідомив голова Ради Національного банку україни Богдан Данилишин, на міжбанківському валютному ринку України продовжує спостерігатися переважання попиту над пропозицією валюти. Однак його обсяг скоротився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем - до 207 до 114 млн доларів.