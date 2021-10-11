Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку короткого робочого тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,39 гривень за долар, курс в покупці до 26,37 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3700 - 26,3950 грн/долар, євро 30,5390 - 30,5680 грн/євро, російський рубль 0,3676 - 0,3683 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до мінімуму за 1,5 року. Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,1 грн, а готівковий долар в банках близько 26,0/26,2 грн.