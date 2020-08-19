Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 27,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,58 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2950 - 27,3150 грн/долар, євро 32,5629 - 32,5813 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2950 27,3150 EUR/UAH 32,5629 32,5813 RUB/UAH 0,3723 0,3730

нагадаємо, 18 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 32,6127 - 32,6366 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні рух курсу долара до гривні в бік зниження збережеться у зв'язку з податковими платежами та продажем виручки аграріями.

Нагадаємо, очікування українців щодо курсу гривні до долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися.

Індекс девальваційних очікувань, який розраховує компанія Info Sapiens, в липні зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.