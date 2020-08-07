Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6850 - 27,7000 грн/долар, євро 32,7762 - 32,7884 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3784 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6850 27,7000 EUR/UAH 32,7762 32,7884 RUB/UAH 0,3758 0,3784

Відзначимо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6700 - 27,6900 грн/долар, євро 32,8193 - 32,8320 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3779 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року зріс на 1% до 28 802,44 млн доларів.

Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все розміщенням урядом єврооблігацій на 2 млрд доларів.