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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     30.06.2020 - 10:58
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,71 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,95 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 29,9194 - 29,9531 грн/євро, російський рубль 0,3787 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6900

26,7200

EUR/UAH

29,9194

29,9531

RUB/UAH

0,3787

0,3796

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 26 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6950 - 26,7150 грн/долар, євро 29,9197 - 29,9421 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3840 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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