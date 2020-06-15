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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     15.06.2020 - 10:55
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара зміцнюється на початку тижня (РБК-Україна)

Долар на початку тижня подорожчав на 4 копійки

На відкритті міжбанківського валютного ринку 15 червня курс долара в продажу виріс до 26,82 гривень за долар. Це на 4 копійки більше в порівнянні із закриттям попередньої сесії.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

При цьому курс євро знизився на 12 копійок, станом на 10:40 європейська валюта у продажу торгується на позначці 30,14 гривень за євро.

Таким чином, сьогодні торги по долару на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,7850 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1036 - 30,1429 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3809 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7850

26,8200

EUR/UAH

30,1036

30,1429

RUB/UAH

0,3802

0,3809

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: дані торгів на міжбанку

Відзначимо, торги на міжбанку 12 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,7500 - 26,7800 грн/долар, євро 30,2355 - 30,2667 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3864 грн/рубль.

Нагадаємо, Національний банк України на 15 червня 2020 року підвищив офіційний курс до позначки 26,73 гривень за долар; попередній тиждень завершився помітним ослабленням гривні.

Як розповів РБК-Україна аналітик Альпарі Вадим Іосуб, ймовірно, валютні спекулянти, які заробляли на зміцнення гривні, вирішили зафіксувати прибуток після надходження траншів від МВФ та Єврокомісії. В цілому, аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара цього тижня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України курсы валютМіжбанкКурс долара
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