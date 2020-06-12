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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     12.06.2020 - 10:56
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 30,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1837 - 30,2176 грн/євро, російський рубль 0,3815 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,6900

26,7200

EUR/UAH

30,1837

30,2176

RUB/UAH

0,3815

0,3825

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Торги по долару на міжбанку 11 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6900 грн/долар, євро 30,3310 - 30,3652 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій назвав причини зниження курсу долара останнім часом.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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