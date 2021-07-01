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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 01 липня 2021 10:18
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 1 липня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу впав на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2700 - 27,2900 грн/долар, євро 32,3204 - 32,3441 грн/євро, російський рубль 0,3731-0,3735 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 30 Червня закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3840 - 32,4137 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знову виріс після різкого падіння напередодні.

Курс гривні до долара на 1 липня встановлено на такому рівні: 27,2275 гривень за 1 долар (+0,0512 грн). При цьому курс долара на 30 Червня становить 27,1763 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.

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