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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

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Україна, Середа 30 червня 2021 10:14
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс в покупці до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні до 32,35 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 32,3355 - 32,3593 грн/євро, російський рубль 0,3735-0,3741 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 29 червня закрилися в діапазоні: 27,1800 - 27,2000 грн/долар, євро 32,3278 - 32,3516 грн/євро, російський рубль 0,3740-0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується другий день поспіль і впав більш ніж на 20 копійок.

Курс гривні до долара на 30 червня встановлено на такому рівні: 27,1763 гривень за 1 долар (-0,2201 грн). При цьому курс долара на 29 червня становить 27,3964 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.

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