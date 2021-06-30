Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс в покупці до 27,17 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні до 32,35 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 32,3355 - 32,3593 грн/євро, російський рубль 0,3735-0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара знижується другий день поспіль і впав більш ніж на 20 копійок.

Курс гривні до долара на 30 червня встановлено на такому рівні: 27,1763 гривень за 1 долар (-0,2201 грн). При цьому курс долара на 29 червня становить 27,3964 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зростання курсу долара до гривні. долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 гривень, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 гривень.