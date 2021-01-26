Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 34,11 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 34,0972 - 34,1186 грн/євро, російський рубль 0,3718 - 0,3722.

Нагадаємо, 25 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 34,1262 - 34,1448 грн/євро, російський рубль 0,3718 - 0,3722 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 січня встановлено на такому рівні: 28,1665 гривень за 1 долар (+0,0017 грн). При цьому курс долара на 25 січня становить: 28,1648 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження в попередній банківський день.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.