Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Курс долара перебуває біля рівня 27,20 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:50 15 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,23 грн/доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,2000 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,6680 - 30,6991 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2000 27,2300

EUR/UAH 30,6680 30,6991

RUB/UAH 0,4078 0,4085

Напомним, 14 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2300 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,7726 - 30,8069 грн/евро, российский рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,15 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 2715,9961 гривен за 100 долларов (+6,717 гривен).