Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 січня 2022 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,74 гривень за долар, курс в покупці до 28,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,21 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Курс НБУ

Курс долара виріс ще на 30 копійок до максимуму за чотири роки. Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,66 гривень за долар. Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.