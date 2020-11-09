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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара після обвалу минулого тижня

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 10:17
Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара після обвалу минулого тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 9 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,16 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,48 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1400 - 28,1600 грн/долар, євро 33,4612 - 33,4850 грн/євро, російський рубль 0,3556 - 0,3661 грн/рубль.

Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара після обвалу минулого тижня

Відзначимо, 6 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,12000 - 28,1500 грн/долар, євро 33,3559 - 33,3915 грн/євро, російський рубль 0,3615 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

На 9 листопада, Національний банк України різко опустив офіційний курс долара до 28,13 гривень. Різниця з попереднім банківським днем склала 22 копійки.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада, встановлений на рівні 28,1375 гривень за 1 долар (- 0,2268 грн). При цьому курс на 6 листопада становив 28,3643 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні курс долара може опуститися нижче психологічної позначки в 28 гривень. На минулому тижні курс знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,4%.

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