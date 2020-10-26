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Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся вище рівня 28,30

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійки до 28,33 гривень за долар, курс купівлі до 28,31 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,46 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3100 - 28,3300 грн/долар, євро 33,4822 - 33,5058 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

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Відзначимо, 23 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,3250 грн/долар, євро 33,5133 - 33,5283 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 28,2911 гривень за 1 долар (+0,0261 грн). При цьому курс долара на 23 жовтня становить 28,2650 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає після трьох днів зниження.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.

Прогноз погоди
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