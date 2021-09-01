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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,95 гривень за долар, курс в покупці до 26,93 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,82 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,9300 - 26,9500 грн/долар, євро 31,7989 - 31,8225 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару 31 Серпня закрилися в діапазоні: долар 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,8167 - 31,8403 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,89 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.

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