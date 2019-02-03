Мей заявила про нові ідеї в переговорах з ЄС щодо Brexit

Мей заявила, що Brexit відбудеться 29 березня 2019 року

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sunday Telegraph.

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении свежий мандат (от парламента, - ред.), новые идеи и новую решимость согласовать прагматичное решение", - сказала она.

При этом она выразила уверенность, что существует "путь", который позволит получить поддержку большинства депутатов палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Она также отвергла обвинения, что возобновление переговоров с ЕС, посвященных "страховочному плану" по ирландской границе, угрожает мирному процессу в Северной Ирландии.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - добавила премьер.

Напомним, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.