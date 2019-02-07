Мей збирається відкласти друге голосування за угоду по Brexit, -Telegraph

Тереза Мей не встигне обговорити зміни в операції з партнерами з Євросоюзу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отложить голосование в парламенте за сделку по Brexit (выходу Великобритании из Евросоюза). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Как сообщается, представитель большинства в Палате общин Джулиан Смит рассказал Мэй, что голосование нельзя проводить на следующей неделе.

Причиной стало то, что Тереза Мэй не успеет обсудить изменения в сделке с партнерами из Евросоюза.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг, 7 февраля, в Брюсселе встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером с целью поиска выхода из тупика в вопросе соглашения о Brexit.

Так, Юнкер примет Мэй через день после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, который направляется к бельгийской столице, чтобы обсудить подготовку к Brexit без соглашения.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплекса чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.