Мей запропонує парламенту Британії проголосувати за Brexit без угоди

Глава уряду дасть змогу депутатам заблокувати процес Brexit, якщо вони не схвалять запропоновану нею угоду

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что предложит депутатам парламента проголосовать за выход королевства из Европейского союза без соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр отметила, что позволит депутатам заблокировать процесс Brexit, если они не одобрят предложенную ей сделку.

Отметим, окончательное голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС должно состояться в британском парламенте до 12 марта.

Напомним, в Лондоне (Британия) проходит заседание британского кабинета министров, где может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Британии из Европейского союза (Brexit).

Как писало РБК-Украина ранее, Brexit могут отложить до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают высокопоставленные чиновники ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск поддержал возможность переноса соглашения по Brexit. По его словам, в Палате общин Британии нет большинства, чтобы одобрить сделку.

Добавим, британское правительство выплатит ЕС около 39 млрд фунтов стерлингов (42 млрд евро), даже если сделка по выходу Британии из ЕС не состоится.