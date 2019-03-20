Мей попросить Туска про відстрочку Brexit на короткий період

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей відправить запит Туску до того, як у Брюсселі почнеться планова дводенна зустріч глав держав і урядів ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей попросить Європейський союз про відстрочення виходу Британії з ЄС (Brexit) лише на короткий період. Про це вона попросить в офіційному листі голові Європейської ради Дональду Туску, передає телеканал Sky News.

Джерело в британському уряді повідомило телеканалу, що очікує відстрочення Brexit до 30 червня.

"Мені не сказали точно, на який термін, але ми очікуємо, що до 30 червня, останньої дати, до якої ми можемо вийти, щоб уникнути необхідності взяти участь у виборах в Європарламент", - наводить телеканал слова джерела.

Крім того, повідомляється, що глава британського кабінету міністрів відправить запит Туску у середу - до того, як у Брюсселі 21 березня почнеться планова дводенна зустріч глав держав і урядів ЄС.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу затвердила екстрені заходи на випадок виходу Британії з ЄС без угоди по так званому "жорсткому сценарію". Тимчасові заходи прийняті для обмеження серйозного збитку в певних секторах.

Зазначимо, що Британія повинна покинути Євросоюз 29 березня, однак на минулому тижні парламент прийняв резолюцію, за якою Brexit може бути перенесено на 30 червня, якщо до 20 березня палата громад затвердить текст пропонованого Мей угоди про вихід з ЄС.