Мей відправиться в Брюссель для спроби змінити умови Brexit

Умови стосуються кордону Північної Ірландії

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается отправиться в Брюссель и добиться изменения условий выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Как сообщает РБК-Украина, об этом Мэй написала в статье для газеты Telegraph.

Статья имеет название "Я буду сражаться за Британию в Брюсселе". В частности, после того, как британский парламент проголосовал против Brexit без соглашения, Мэй обратилась за поддержкой к лидеру Лейбористкой партии Джереми Корбину.

В Бельгию Мэй планирует отправиться, чтобы возобновить переговоры о спорном вопросе, который касается границы между Республикой Ирландия - участницы ЕС - и Северной Ирландией - она должна выйти из Евросоюза в составе Великобритании после Brexit. И премьер Британии, и лидер лейбористов сошлись на том, что это "необходимо решать с Брюсселем".

Ирландский "бэкстоп" не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. При этом он предполагает пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Такой режим будет действовать пока Лондон и Брюссель не найдут решение, которое обеспечит прозрачную границу на острове.

Мэй пишет в своей статье, что она будет искать "альтернативу бэкстопу" либо возможность ограничения этого режима по времени.

При этом премьер-министр Великобритании настроена начать процедуру Brexit вовремя - 29 марта, несмотря на просьбы парламента и министров приостановить этот процесс.

Отметим, что в Брюсселе ранее уже заявляли, что в соглашении ЕС ничего менять не будет, поскольку считается неправильным пересматривать соглашение, которое было заключено в декабре 2018.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения.