Мей призначила Ханта новим главою МЗС Британії замість Джонсона

Раніше Джеремі Хант обіймав пост міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила новим главою Міністерства закордонних справ країни Джеремі Ханта, колишнього міністра охорони здоров'я. Про це повідомила BBC.

На цьому посту Хант змінить Бориса Джонсона, який у понеділок, 9 липня, пішов у відставку у зв'язку з тим, що, за його словами, в уряді не поділяють його позицію щодо Brexit.

Хант є членом британського уряду з 2010 року, раніше він був міністром культури, ЗМІ і спорту, а з 2012 року - міністром охорони здоров'я і соціального захисту.

Наголошується, що рішення прем'єр-міністра про призначення Ханта главою МЗС вже затвердила королева Британії Єлизавета II.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила Домініка Раабе новим міністром з питань виходу країни з Європейського союзу. Його попередник Девід Девіс напередодні подав у відставку.