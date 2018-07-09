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Мей призначила Ханта новим главою МЗС Британії замість Джонсона

НовиниПолітика    09.07.2018 - 23:54
Фото: Джеремі Хант (GETTY IMAGES)
Фото: Джеремі Хант (GETTY IMAGES)

Раніше Джеремі Хант обіймав пост міністра охорони здоров'я

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила новим главою Міністерства закордонних справ країни Джеремі Ханта, колишнього міністра охорони здоров'я. Про це повідомила BBC.

На цьому посту Хант змінить Бориса Джонсона, який у понеділок, 9 липня, пішов у відставку у зв'язку з тим, що, за його словами, в уряді не поділяють його позицію щодо Brexit.

Хант є членом британського уряду з 2010 року, раніше він був міністром культури, ЗМІ і спорту, а з 2012 року - міністром охорони здоров'я і соціального захисту.

Наголошується, що рішення прем'єр-міністра про призначення Ханта главою МЗС вже затвердила королева Британії Єлизавета II.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей призначила Домініка Раабе новим міністром з питань виходу країни з Європейського союзу. Його попередник Девід Девіс напередодні подав у відставку.

 

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Теги публікації: МЗС, Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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