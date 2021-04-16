Метзавод на межі зупинки через штучне обмеження конкуренції, - промисловці

У своєму зверненні, "Укрметалургпром" просить виключити можливість штучного обмеження конкуренції та доступу до торгів.

"Як стало відомо, у 2020 році Metinvest B.V в рамках формальної процедури звернувся до АМКУ із проханням надати дозвіл на концентрацію ЦМК ДМК, що дозволить Metivest B.V., як одному з учасників, взяти участь у відкритих торгах. Станом на 15 квітня 2021 року компанія не отримала відповідь АМКУ. Така ситуація ставить Metinvest B.V. в нерівне становище у порівнянні з іншими потенційними учасниками аукціону і, фактично, виключає можливість його участі у такому аукціоні, оскільки без формального рішення АМКУ підготовка до участі, оплата гарантійного внеску та інші дії можуть призвести до невиправданих фінансових витрат та наражати компанію на необґрунтовані ризики", - пише "Укрметалургпром".

На думку промисловців, такі дії АМКУ можуть призвести до негативних наслідків, а саме до необґрунтованого зниження вартості продажу ЦМК, і, як результат, не достатнього наповнення фінальної суми, яка буде виплачена кредиторам ПАТ "ДМК" в рахунок задоволення їх конкурсних вимог та скасування торгів й ліквідації "ДМК"

"Замість порятунку та продовження діяльності комбінату, такі дії призведуть до повної зупинки великого галузевого виробництва та, як наслідок, зупинки виплат заробітної плати робітникам, падіння податкових надходжень та зборів до місцевого та державного бюджетів, звільнення робітників та збільшення рівня безробіття, виникнення соціальної напруги і, навіть, соціального вибуху у регіоні", - наголошується у зверненні.

"Укрметалургпром" сподівається на розгляд звернення та отримання відповіді щодо подальшої ситуації, яка склалася з підприємством промислового комплексу України.

"Сподіваємося, що АМКУ виключить можливість штучного обмеження конкуренції та доступу до торгів для кредиторів, які мають значний досвід в металургійній галузі і дбають про її розвиток та про нарощення позицій української металургії", - резюмували промисловці.

Нагадаємо, підприємства ГМК і пов’язані з комплексом галузі забезпечують близько 12% ВВП України (основна стаття у структурі ВВП Дніпропетровської, Донецької, Полтавської та Запорізької областей).

У 2019 році податкові надходження від ГМК склали 3,7% (майже 30 млрд грн). На підприємствах ГМК України зайнято 190 тис. осіб, разом із суміжними галузями - понад 600 тис. робочих місць, забезпечують 11% фонду оплати праці в Україні.

Дніпровський металургійний комбінат є одним з найбільших платників податків Дніпропетровської області та входить до сотні лідерів зі сплати податків до бюджету країни за даними Державної фіскальної служби. Крім того, підприємство є джерелом надходження валютної виручки.