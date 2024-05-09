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Метсола: путь Украины в ЕС будет сложным, но наше обещание будет выполнено

Фото: Роберта Метсола, глава Европейского парламента (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина близится к членству в Европейском союзе (ЕС). Путь будет сложным, но уникальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского парламента Роберту Метсолу во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы приближаемся к украинскому будущему как члена европейского парламента. Это то обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, это то обещание, над которым работал Европарламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным", - заявила Метсола. 

Президент Европарламента отметила, что Украина будет нуждаться в восстановлении инфраструктуры и экономики. Впрочем, Европарламент и ЕС будут готовы помочь стране с этим. 

"Потому что Украина есть Европа, а Европа - это Украина. И в этом заключается наше партнерство ради победы", - добавила она. 

Вступление Украины в ЕС

В июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в ЕС, после этого Киев обязали провести ряд реформ, которые касались верховенства права, олигархов и коррупции. 

Уже в ноябре 2023 года, согласно отчету Европейской комиссии, Украина полностью завершила четыре из семи рекомендаций. Также на следующий день Совету ЕС Еврокомиссия рекомендовала начать процесс переговоров о евроинтеграции страны. 

Как отмечала посол ЕС в Украине Катарина Матернова, предположительно, переговоры могут начаться уже в июне.

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