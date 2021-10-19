Меценат Виходцев: фестиваль "Парад надій" виявився сильнішим криз

17 жовтня співзасновник ГК "Фокстрот" Геннадій Виходцев привітав учасників популярного турніру "Парад надій" по бально-спортивних танців, який відбувся в Києві.

"У 32 разів на фестиваль з'їхалися і ті спортсмени, які тільки починають свій шлях в цьому виді спорту, і ті, кому вже аплодували на легендарному Блекпульскому турнірі в Великобританії. Подібні турніри потрібні для того, щоб все танцюристи отримували оцінку своєї щоденної праці від кращих суддів цього виду спорту. Наш бренд вже 19 років - частина команди Валентини Федорчук, яка стояла біля витоків спортивного танцю в Україні та щорічно збирає парад. Ради, що її ініціатива і сьогодні формує стандарти українських турнірів зі спортивних танців".

"Ми повернулися!, - сказала, відкриваючи фестиваль, засновниця міжнародних змагань "Парад надій Валентина Федорчук" голова колегії суддів Асоціації спортивного танцю в Україні, заслужений тренер України. Адже танцювальний фестиваль, щорічно проводиться в Києві разом з Оленою Федорчук-Лемішко, з'явився 32 роки тому, але в 2021 році через локдаун був перенесений з весни (традиційний час параду в розкладі українських турнірів) на осінь цього ж року.

За 2 дні турніру на паркет "Параду надій-2021" в Києві близько тисячі раз вийшли і професійні спортсмени, і початківці в категоріях "ювенали", "юніори", "молодь", "дорослі", "Pro-Am" (тренер і учень), "сеньйори" з понад 100 клубів України та зарубіжжя (Польща, Молдова, Грузія і т.д.).

Переможцями в категорії "Дорослі" в латиноамериканській програмі стала пара Денис Лебідь/Діана Калитвенцева з київського клубу Dance Innovation Team.

Найуспішніші початківці спортсмени в європейській програмі - пара Лев Панченко/Марія Гусак з київського клубу MStudio, які стали першими в категорії "Ювенали 1+2N".

Перше місце в категорії "Молодь 2" в європейській програмі зайняли Дмитро Ліщук/Аліна Куснер з харківського клубу Sparta.

Найсильнішими в групі "Молодь 1 Rising Stars" в латиноамериканській програмі були визнані Андрій Савінський/Поліна Бесєдіна з київського клубу Body Feet. Безперечними лідерами ТОПу "Сеньйори" в латиноамериканській програмі судді вибрали пару Андрій Кокодіняк/Оксана Хом'як з львівського клубу "АматорЛьвів".

Один із зіркових суддів - учасник шоу "Танці з зірками" - Денис Самсон виступив зі своєю партнеркою Анастасією Сониною в категорії "Pro-Am Cup Scholarship A (17-35), учень і тренер" в латиноамериканській програмі, і посів перше місце.

Відмінність параду від десятків турнірів в Україні - кубок "Фокстроту". Всі 8 відділень фестивалю починалися не тільки з гімну України, а й з виходу спортсменів на паркет в супроводі ростової ляльки Фоксі - тотемного символу бренду "Фокстрот". У 2021 році на паркеті "Параду надій" розіграли дев'ятнадцятий за рахунком "Кубок Фокстроту" за краще виконання однойменного танцю. 12 пар вийшли на паркет параду, танцюючи лише фокстрот. Кращими в цьому танці судді назвали пару Олександр Безкровний/Марія Савчук з харківського клубу "Sparta".

Бренд "Фокстрот" вручив заохочення не тільки трійці спортсменів на п'єдесталі пошани, але заохочувальні призи всім учасникам цього етапу змагання.

Валентина Федорчук запросила до суддівства на параді близько півсотні авторитетних рефері. Танцювальні навички спортсменів оцінювали неодноразові чемпіони світу та Європи Грехем Освік і Алекс Іванець з Великобританії, Стефан Осенкоп і Бен Борк (Німеччина), Андреа Чігареллі і Фіоре Манзіоні з Італіяія, Януш Бялий (Польща), Андрій Андронік (Молдова). Всіх здивував український суддя - учасник шоу "Танці з зірками" - Денис Самсон: після суддівства він виступив зі своєю партнеркою Анастасією Сониной в категорії "Pro-Am Cup Scholarship A (17-35), учень і тренер" в латиноамериканській програмі, і зайняв перше місце.

Уже другий рік існує традиція зоряного суддівства на Параді надій. У минулому 2020 зоряну колегію очолила олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова. Цього року головою зіркових суддів стала головний редактор порталу Hochu.ua Анна Іваненко. Зоряні судді вибрали пару №13 - Назар Виговський/Поліна Лебідь, представників київського клубу Dance Innovation Team, які виступали в категорії "Юніори 2" в латиноамериканській програмі.

Свої голоси за цих спортсменів віддав Спартак Суббота, психіатр, науковий керівник інституту когнітивного моделювання і ведучий нового шоу "Не бреши мені" на телеканалі LIVE, а також Yatsuta (засновниця і педагог студії Sweet Family Club) співачка, телеведуча, володаркою титулу "MRS. WORLD BEAUTY".

Валентина Федорчук зібрала не тільки відомих суддів, класних танцюристів і селебріті, а й команду зіркових партнерів. Спортсмени отримали подарунки від Групи компаній Фокстрот, сокового партнера - ТМ "Садочок" компанії Pepsico в Україні і доброго партнера - виробник м'яких іграшок ТМ "Гулівер Країна". Серед партнерів фестивалю - готель "Редіссон Блу Поділ", танцювальний магазин Dance me, вода "San Benedetto".

Інформаційну підтримку "Параду надій 2021" здійснювали медіапартнери: медіа холдинг OBOZREVATEL, всеукраїнське видання "Дзеркало тижня - Україна", інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", інформаційне агентство "РБК-Україна" і всеукраїнська газета "День".

Інформаційними партнерами Параду Надій стали телеканали Прямий і Live, кращий онлайн-портал про все, чим цікавиться сучасна жінка Hochu.ua, інтернет портали Eurostar, Lucky Ukraine, Studio of my dreams, Glory, Cut і онлайн журнал Star Brothers. Промо-партнером фестивалю вже в сьомий раз стало PR-агентство BeMyMedia.

Організатори запрошують читачів стежити за новинами цього і майбутніх фестивалів на офіційній сторінці FB https://www.facebook.com/groups/241505113899088 і в Instagram https://www.instagram.com/parad_nadiy/?hl=ru