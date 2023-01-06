Меценат из Краматорска передал в Донецкую область гумпомощь на 24 млн гривен

В частности, фонд передал 70 генераторов мощностью от 8 до 33 кВт. Ранее, в ноябре 2022-го, фонд уже закупил и передал жителям Донецкой области 50 генераторов (всего 120) и почти две тысячи печей "буржуек".

"В конце года принято подводить итоги. 2022-й показался сложным. Мы навсегда запомним его как год начала войны против нашего народа. Миллионы украинцев оказались в затруднении, без крова, тепла и света. Мы обязаны были помочь жителям моей родной Донбасса. Наш БФ передал необходимую, а главное - адресную помощь людям по всему региону. За 2022-й мы привезли для местных жителей стройматериалы, средства обогрева и продукты питания на сумму почти 24 миллиона гривен. поддерживать украинцев", - сообщил основатель фонда Эдуард Мкртчан.

В преддверии рождественско-новогодних праздников фонд также устроил для детей из прифронтовых регионов и переселенцев из Донецка праздничные представления и развлечения.

"Война не должна украсть детство у наших детей! Мы решили приобщиться к благотворительной инициативе "Марафон добрых событий" и устроить для них маленький праздник со спектаклями, развлечениями и, конечно, сладостями", - добавил меценат.

Напомним, фонд Эдуарда Мкртчана ведет благотворительную деятельность с августа 2021 года. За 2022 фонд передал Донецкой областной военной администрации: около двух тысяч металлических печей на общую сумму 8514,00 тыс. грн; 120 генераторов на общую сумму 9105,89 тыс. грн; строительные материалы для населения: доски и брусья почти на 16 тыс. погонных метров на общую сумму 694,47 тыс. грн; паробарьеры на сумму 340,0 тыс. грн и гидробарьеры на 340,0 тыс. грн всего на 100,0 тыс. квадратных метров; 2 тысячи баллонов строительной пены на сумму 319,96 тыс. грн и почти 15 тыс. квадратных метров профнастила на сумму 2934,54 тыс. грн.

Всего же по состоянию на 4 января 2023 от благотворительного фонда Эдуарда Мкртчана передано помощи почти на 24 млн гривен.