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Метро на Виноградар не будується через "втрату" владою Києва 4 млрд гривень авансу, - правозахисник

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 13:29
Метро на Виноградар не будується через "втрату" владою Києва 4 млрд гривень авансу, - правозахисник Фото: метро на Виноградар (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Метро на Виноградар не будується через те, що посадовці КМДА та КП "Київський метрополітен" спільно з підрядником АТ "Київметробуд" втратили 4 млрд грн авансу, виділеного на проведення робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правозахисника Сергія Наумовича в блозі на "Цензор.Нет".

"Почалася історія ще у грудні 2018 року, коли Кабмін дозволив замовнику будівництва виплатити аванс у розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше 24 місяців. Внаслідок чого "Київметробуду" 20.12.2018 з бюджету столиці було перераховано авансовий платіж у розмірі 2.6 млрд грн терміном на 24 місяці, і додатково 27.12.2019 року було перераховано, ще 1.4 млрд грн, тобто в сумі - рівно 4 млрд грн”, - зазначив Наумович.

Він розповів, що наприкінці 2020 року, розуміючи, що жодних робіт за 24 місяці проведено не буде, КМДА звернулася до Кабміну з проханням продовжити термін освоєння авансу.

“Уряд дав ще 10 місяців. Термін використання 95-відсоткового авансу минув 21 жовтня 2021 року. Де збудовано на 95% метро? А оскільки його й близько немає, то де гроші?! Актів виконаних робіт немає і за законом "Київметробуд" вже 21 жовтня зобов'язаний був повернути всю суму авансу на казначейський рахунок "Київметрополітену". правопорушення до прокуратури", - констатував правозахисник.

При цьому він вимагав від правоохоронців ретельно розслідувати справу та притягнути до відповідальності винних.

“До посадовців у владних структурах столиці, які за 7,5 років не відкрили жодної станції метра, ​​у мене питань із цього приводу вже немає. А ось до Держказначейства є: ви вже заблокували зазначені рахунки? У прокуратуру ДБР про злочин повідомили? Йдеться про 4 млрд грн платників податків Києва, а також про метро, ​​якої немає. Я вимагаю від правоохоронців ретельно розслідувати цю справу та притягнути винних до відповідальності", - резюмував він.

Як повідомлялося, метро на Троєщину з'явиться не раніше 2030 року. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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