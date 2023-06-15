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METRO Украина запускает Программу благодарности для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны

 

Команда METRO Украина запускает "Программу благодарности" для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Каждый участник программы получает возможность воспользоваться дополнительными скидками на ассортимент товаров во всех работающих торговых центрах сети METRO в Украине.

"Каждый день мы благодарим наших защитников за множество вещей. Благодарим за завтраки, благодарим за сон, за детские улыбки, за возможность строить и развивать Украину. "Программа благодарности" является нашим способом поблагодарить и поддержать защитников и защитниц. Мы хотим, чтобы они знали, что мы очень ценим то, что они делают для всех нас каждый день, рискуя своей жизнью. Это еще один из наших вкладов в большое дело защиты Украины. Вместе мы строим лучшее будущее!", – комментирует Елена Вдовиченко, генеральный директор METRO Украина.

Чтобы стать участником Программы благодарности, в одном из торговых центров METRO на входе нужно предоставить удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны или их нотариально заверенные копии, заполнить анкету и получить карту клиента. Участники программы получат карту METRO, которая предоставляет 7% скидки на товары собственных марок METRO и 3% скидки на выбранный ассортимент товаров, кроме исключений, указанных в правилах.

С начала полномасштабного вторжения команда METRO Украина реализует ряд проектов для помощи ВСУ и гражданским. Компания предоставила гуманитарную помощь на сумму более 45 млн грн. Ежедневно METRO передает десятки тысяч единиц товаров в поддержку Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, больниц, благотворительных и общественных фондов, волонтерских организаций. Товарные запасы временно закрытых торговых центров в Мариуполе и Николаеве передали на нужды армии и местных общин. В августе 2022 METRO Украина присоединилась к программе "Безопасная школа", в рамках которой передали товары из ассортимента своих торговых центров для обустройства 20 школьных укрытий в разных регионах Украины.

Подробные условия программы можно посмотреть здесь.

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