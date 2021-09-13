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Метро та транспорт у Києві завтра працюватимуть на годину довше: причина

Автор: Марія Кучерявець

У ніч з 14 на 15 вересня, столичне метро та наземний транспорт подовжать роботу на одну годину. Це пов'язано із проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, на 1 годину подовжить роботу громадський транспорт таких маршрутів:

тролейбусних - № 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних - № 1, 8, 28.

Водночас буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть залучені на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

Між тим, громадян попереджають про можливе закриття на вхід станції метро "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри - станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Як пояснюють в КМДА, обмеження застосовуються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

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Київметро