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Метро для щеплених, свята без гостей: Німеччина посилює карантин через "Омікрон"

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Вівторок 21 грудня 2021 21:38
Метро для щеплених, свята без гостей: Німеччина посилює карантин через "Омікрон" Фото: Німеччина посилює карантин через "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині, через новий штам коронавірусу "Омікрон", вводять жорсткіші обмеження. Вони набудуть чинності не пізніше 28 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні в країні спостерігається стрімке зростання кількості нових інфекцій.

За словами канцлера Олафа Шольца, незабаром "Омікрон" ще більше погіршить ситуацію з коронавірусом.

"Covid-19 не матиме різдвяних канікул", - заявив Шольц.

Водночас канцлер наголосив, що Німеччині варто готуватися до п’ятої хвилі захворювання.

Які обмеження введуть в країні:

  • приватні збори людей обмежаться до 10 осіб й лише тих, хто одужав від захворювання, або ж повністю вакцинований. Втім, це не стосується дітей до 14 років;
  • клуби та дискотеки залишаться закритими;
  • до кінотеатрів й театрів пускатимуть лише вакцинованих, або тих хто одужав від коронавірусу;
  • напередодні Нового року буде заборонений продаж феєрверків, а 31 грудня - набирає чинності заборона на збори;
  • усі попередні жорсткі обмеження для невакцинованих й надалі залишатимуться чинними.
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