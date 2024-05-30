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В метро Киева увеличат интервал движения поездов. Одна из причин - мобилизация сотрудников

Фото: в метро Киева увеличат интервал движения поездов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие дефицита специалистов в ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу КП "Киевский метрополитен".

Как отметили в метрополитене, сейчас они ищут: 

  • машинистов электропоездов - 83 вакансии; 
  • электромехаников - 48;
  • токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.

Причиной дефицита кадров являются: 

  • частично вынужденная миграция; 
  • специфика профессии; 
  • мобилизация. 

Учитывая данную ситуацию, уже в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. 

"Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - добавили в КП "Киевский метрополитен". 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаеве недавно уменьшили количество коммунальных автобусов на маршрутах. Все из-за нехватки водителей в результате мобилизации.

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